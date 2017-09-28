Камеры с системой распознавания лиц начали работать в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 160 тыс. камер сети видеонаблюдения в Москве подключили к системе распознавания лиц, которая устанавливает личность человека, а также его пол и возраст. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"У жителей города появился дополнительный уровень защиты", - цитирует портал главу департамента информационных технологий Москвы Артема Ермолаева. Он пояснил, что подобные технологии "должны внедряться очень ответственно". "Наш приоритет - баланс между конфиденциальностью и безопасностью, и мы придерживаемся строгой внутренней политики контроля, гарантирующей соблюдение прав граждан", - отметил он.

Алгоритм системы основан на использовании нейросетей, благодаря которым видеозаписи с городских камер проходят анализ в режиме реального времени. Лица на записях сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в различных базах данных. Такая аналитическая система способна помогать правоохранительным органам при поимке преступника - выстроить маршрут передвижения злоумышленника по городу. Столичная сеть состоит из 160 тыс. видеокамер и охватывает 95% подъездов жилых домов.

До конца года горожане смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения.

На данный момент к системе имеют доступ 16 тыс. пользователей - это сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций. У каждого свой уровень доступа, каждый вход в систему фиксируется.