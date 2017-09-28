Две станции серой ветки московского метро закрыты

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Станции "Серпуховская" и "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закрыты, об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Twitter.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Станции "Серпуховская" и "Нагорная" закрыты", - говорится в сообщении.

19:38 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станции Серпуховская и Нагорная закрыты. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.

Отмечается, что движение поездов на юге линии остановлено из-за проблем с электроснабжением. "Службы метро прилагают все усилия для восстановления движения", - сообщает столичный метрополитен.

Ранее сообщалось о сбое в движении поездов, произошедшем по техническим причинам.