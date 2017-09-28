Две станции серой ветки московского метро закрыты

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Станции "Серпуховская" и "Нагорная" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закрыты, об этом сообщает столичный метрополитен в своем аккаунте в Twitter.
"Серпуховско-Тимирязевская линия. Станции "Серпуховская" и "Нагорная" закрыты", - говорится в сообщении.
19:38 Серпуховско-Тимирязевская линия. Станции Серпуховская и Нагорная закрыты.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.
Отмечается, что движение поездов на юге линии остановлено из-за проблем с электроснабжением. "Службы метро прилагают все усилия для восстановления движения", - сообщает столичный метрополитен.
Ранее сообщалось о сбое в движении поездов, произошедшем по техническим причинам.