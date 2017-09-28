Сообщение о задымлении на станции "Севастопольская" не подтвердилось

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Специалисты обследовали станцию "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена на предмет задымления, однако никаких его признаков обнаружено не было, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Пожарные обследовали станцию метро "Севастопольская" после сообщения о задымлении, однако его не обнаружили ", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сбой в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел из-за отключения контактного рельса; полиция закрыла станции "Серпуховскую" и "Нагорную" "для того, чтобы избежать давки".