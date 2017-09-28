Среди москвичей проведут опрос о программе "Моя улица" 2017 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москвичи выскажут на портале "Активный гражданин" мнение о программе благоустройства "Моя улица" 2017 года. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, по итогам опроса на портале "Активный гражданин" в прошлом году, 80% москвичей остались довольны реализацией программы. "В этом году мы такой опрос не проводили, но будем проводить обязательно", - сказал он в эфире телеканала "ТВ-Центр", не уточнив, когда будет проходить соответствующий опрос.

Программу "Моя улица" запустили в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы. Главная ее задача - создать комфортную городскую среду и сделать столицу местом, удобным для жизни. Решение о проведении программы было принято путем опроса москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по "Моей улице" также определяются с помощью электронного референдума. Всего по программе в 2015 году новый облик получили более 40 улиц общей протяженностью 106 километров. В программу благоустройства "Моя улица" в 2016 году вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий.

В этом году в рамках программы благоустроено более 80 территорий, в том числе, участок Садового кольца, от Долгоруковской улицы до Смоленской площади, протяженностью 12,1 километра.