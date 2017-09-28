Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Среди москвичей проведут опрос о программе "Моя улица" 2017 года

Москва
28 сентября, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Программу "Моя улица" запустили в 2014 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москвичи выскажут на портале "Активный гражданин" мнение о программе благоустройства "Моя улица" 2017 года. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, по итогам опроса на портале "Активный гражданин" в прошлом году, 80% москвичей остались довольны реализацией программы. "В этом году мы такой опрос не проводили, но будем проводить обязательно", - сказал он в эфире телеканала "ТВ-Центр", не уточнив, когда будет проходить соответствующий опрос.

Программу "Моя улица" запустили в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории Москвы. Главная ее задача - создать комфортную городскую среду и сделать столицу местом, удобным для жизни. Решение о проведении программы было принято путем опроса москвичей в системе "Активный гражданин".

Адреса и виды работ по "Моей улице" также определяются с помощью электронного референдума. Всего по программе в 2015 году новый облик получили более 40 улиц общей протяженностью 106 километров. В программу благоустройства "Моя улица" в 2016 году вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий.

В этом году в рамках программы благоустроено более 80 территорий, в том числе, участок Садового кольца, от Долгоруковской улицы до Смоленской площади, протяженностью 12,1 километра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часов
2
Женщина с ребенком упали с трапа при выходе из самолета в Пулково
3
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
4
Двое украинских пограничников погибли в районе Станицы Луганской
5
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги Европы
6
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
7
Собянин пообещал повысить размер льгот пожилым москвичам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама