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В Москве на территории Тушинского машзавода горит мебельный склад

Москва
29 сентября, 1:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что пожар произошел на площади 50 кв. м

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мебельный склад загорелся на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах столицы.

"Загорание произошло на улице Свободы, дом 35, корпус 7, где расположен мебельный склад на территории Тушинского машиностроительного завода", - сказал собеседник агентства. Пожар происходит на площади 50 кв. м, ведется тушение.

По предварительным данным, пострадавших нет, причины возгорания и подробности уточняются.

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