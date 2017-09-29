В Москве на территории Тушинского машзавода горит мебельный склад

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Мебельный склад загорелся на территории Тушинского машиностроительного завода в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах столицы.
"Загорание произошло на улице Свободы, дом 35, корпус 7, где расположен мебельный склад на территории Тушинского машиностроительного завода", - сказал собеседник агентства. Пожар происходит на площади 50 кв. м, ведется тушение.
По предварительным данным, пострадавших нет, причины возгорания и подробности уточняются.