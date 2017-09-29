Московские дороги несколько раз промоют специальным шампунем перед зимой

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Коммунальщики в преддверии зимы несколько раз промоют московские дороги, тротуары и внутридворовые проезды специальным моющим средством. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
"Утром в субботу, 30 сентября, более 5 тыс. поливомоечных машин начнут промывку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог с прилегающими парковками, тротуаров и дворовых территорий", - сказал Бирюков. По его словам, сначала дороги на всю ширину проезжей части обработают специальным шампунем, а через два часа средство смоют водой.
Бирюков отметил, что в одно время с поливомоечной техникой на улицы выйдут дворники и рабочие для очистки тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий.
Промывка дорог - регламентная процедура перед началом зимнего сезона, которая способствует очищению дорожного покрытия от бытовых и технических загрязнений. Специальное средство удаляет с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутные и масляные пятна, следы от шин. На таком асфальте в холодное время года проведение противогололедной обработки более эффективно.
Столичные коммунальные службы традиционно моют дороги шампунем два раза в год - осенью и весной.