Число правонарушений в метро Москвы сократилось на 13% в сравнении с 2016 годом

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Количество правонарушений в Московском метрополитене с начала 2017 года сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте столичной мэрии.

"За восемь месяцев этого года сотрудниками МВД, службы безопасности метрополитена, а также специалистами ГКУ "Организатор перевозок" выявлено около 72 тыс. правонарушений. С января по сентябрь 2016 года их было более 81 тысячи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В нем отмечается, что чаще всего пассажиров привлекают к ответственности за проезд без билета, неправомерное использование социальной карты, попрошайничество, незаконное предпринимательство.

По словам Ликсутова, число правонарушений в метро удалось снизить благодаря современной системе безопасности подземки. "Сегодня на всех станциях метрополитена стоит специальное оборудование, которое позволяет проверить более 50 млн пассажиров ежегодно. Безопасность в метро также обеспечивает интеллектуальная система видеонаблюдения, которая насчитывает более 17 тыс. камер", - говорится в сообщении.

В текущем году более 3,5 тыс. камер были подключены к единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД). "Речь идет о новых видеоприборах в подъездах жилых домов, а также в школах, на спортивных стадионах, станциях МЦК. В общей сложности городская система видеонаблюдения насчитывает около 145 тысяч камер", - отмечается в сообщении.

Ликсутов также сообщил, что по сравнению с 2016 годом в столичном метро было досмотрено почти вдвое больше пассажиров - около 7,4 млн человек. В 2016 году было проверено 4,3 млн человек, добавил он.