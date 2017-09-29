Москвичка признала правомерность выписанных ей штрафов на парковку на 320 тыс. рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Москвичка Анна Назарова признала ошибочность своих действий, в результате которых ей выписали штрафов за неправильную парковку на 320 тыс. рублей. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

"Был ряд ошибок, которые я совершила. Представители департамента транспорта Москвы встретились со мной, и было принято решение разобраться в ситуации совместно и помочь решить вопрос. Заранее хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Максима Ликсутова за внимание к моей проблеме", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Назарова обнаружила штрафы за неправильную парковку на общую сумму 320 тыс. рублей, все они были выписаны за нарушения в районе Доргомилово. По словам Назаровой, она исправно оплачивала резидентное разрешение на парковку, но из-за ошибки в системе оплаты оказалась нарушительницей. Однако районный суд, разбирая это дело, встал на сторону ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

В 2015 году Назарова сменила место жительства, где считалась "резидентом". По старому адресу она парковала автомобиль с 20:00 до 08:00 за 3 тыс. рублей в год. "Фактически я оплачивала прошлогоднее резидентное разрешение, которое уже было недействительно на момент переезда. В этом моя ошибка", - сказала она.

В столичном департаменте информационных технологий эту информацию подтвердили.

Штрафы присуждены законно

Как сообщил ранее ТАСС руководитель направления "Городские электронные услуги" департамента информационных технологий города Дмитрий Иванов, москвичка "законно получила штрафы за неоплаченную парковку", поскольку переехала в другой район и не получила разрешение на стоянку в новом районе.

"Внесение резидентной платы для круглосуточной парковки возможно только после получения резидентного разрешения. В случае смены жилья резиденту необходимо подать заявку на аннулирование парковочного разрешения, обратившись в многофункциональный центр или с помощью сайта mos.ru. Москвичка по своему личному усмотрению внесла денежные средства авансовым методом в счет разрешения, выданного год назад и истекшего на момент повторного внесения денежных средств", - отметил он.

Иванов отметил, что резидентное разрешение дает право на бесплатную парковку в пределах муниципального района Москвы, на территории которого расположено жилое помещение резидента, ежедневно с 20:00 до 08:00 в течение одного года, двух или трех лет по выбору заявителя. Чтобы парковаться без почасовой оплаты круглосуточно, необходимо дополнительно внести резидентную плату в размере 3 тыс. рублей, 6 тыс. рублей и 9 тыс. рублей соответственно. Оплатить парковку можно на портале мэра Москвы mos.ru.

Комментариями суда и государственного казенного учреждения "Администратор московского парковочного пространства" ТАСС пока не располагает.