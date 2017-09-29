На строительство газопроводной магистрали в Новой Москве направят 17 млрд рублей

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти столицы направят до 2023 года 17 млрд рублей на строительство газопроводной магистрали в Новой Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе департамента развития новых территорий.
"До 2023 года планируется построить новую магистральную сеть газопровода на присоединенных территориях. На эти цели будет выделено около 17 млрд рублей", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента Владимира Жидкина.
По его словам, существующей сети газопровода "Мособлгаза" недостаточно для развития Новой Москвы, поскольку она покрывают маленькие участки и диаметр труб мал для этой цели.
Всего для обеспечения всех потребителей Новой Москвы необходимо построить около 5 тыс. км газопроводов, сообщал ранее глава департамента.
Жидкин также сообщил, что все отраслевые инженерные схемы на территории ТиНАО уже утверждены. "Мы отработали этот вопрос со всеми ресурсоснабжающими организациями, а также по поручению мэра Москвы Сергея Собянина разработали стратегию развития инженерных сетей в Новой Москве на ближайшую перспективу и до 2035 года", - сказал он.