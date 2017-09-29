Москвичей обучат вышиванию казачьих узоров на Днях Кубани до 1 октября

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Жители Москвы могут попробовать произведенные на Кубани продукты, посмотреть выступления казачьих коллективов, узнать историю черкесок и папах на стартовавших накануне Днях Краснодарского края в центре города. Мастера народных промыслов учат всех желающих вышивать кубанские узоры и делать традиционную керамику.

"Москвичам мы привезли продукты питания, которые выращены в экологически чистом регионе страны. Мы привезли нашу традицию, нашу культуру, колорит, дух. И сегодня москвичи могут прикоснуться к настоящей Кубани. Очень важно чтобы они это почувствовали и захотели к нам приехать. А мы всегда гостям рады, поэтому милости просим в гости на нашу Кубань", - приводит слова краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

В региональном департаменте инвестиций ТАСС уточнили, что кубанская ярмарка работает на площади Революции до 1 октября. На площади 5 тыс. квадратных метров разместились 48 торговых шале и порядка 20 - ресторанных. Гости ярмарки могут отведать кубанские овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясо, полуфабрикаты и другую продукцию.

Как рассказал ТАСС замминистра культуры Краснодарского края Григорий Жуков, в течение всех дней выставки на специально построенной сцене будут выступать лучшие творческие коллективы региона. Например, в четверг для гостей ярмарки поет Кубанский казачий хор. Кроме того, каждый день будут проводиться различные мастер-классы по народным ремеслам и художественным промыслам.

"В рамках ярмарки работает 21 мастер народных ремесел: вышивка, керамика и многое другое, наши мастера и школы ремесел сохраняют и развивают традиционные ремесла. Для детей проводятся анимационные программы, где их учат играть в наши традиционные игры. Нужно понимать, что история Кубани - это развитие на стыке трех культурных пластов: русского, украинского и кавказского. И отсюда появились некоторые наши национальные особенности, даже в одежде - черкески с газырями, казачьи папахи…", - уточнил он.

В региональном Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия сообщили, что также на ярмарке презентуется интерактивная карта объектов агротуризма, на которую уже нанесены 70 из более чем 100 работающих в этой сфере кубанских организаций. Среди них крупнейший в крае этнографический комплекс "Атамань", винодельня "Кубань-вино" и центр винного туризма "Абрау-Дюрсо". Проект рассказывает о винных и чайных турах, конных прогулках, рыбалке, охоте и других формах отдыха.