Около 2,5 млн тюльпанов посадят на улицах и площадях Москвы в октябре

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты в начале октября приступят к посадке тюльпанов, которые украсят Москву к майским праздникам 2018 года. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе комплекса.
"Всего на основных городских объектах мы высадим около 2,5 миллиона луковиц тюльпанов на общей площади более 35 тысяч квадратных метров. Посадка продлится до середины октября", - рассказал представитель пресс-службы.
По его словам, цветы высадят на 120 основных городских объектах, в числе которых сквер у памятника Карлу Марксу на площади Революции, цветники возле ТРК "Манеж", сквер на улице 1905 года, Кутузовский и Ленинский проспект, Рублевское шоссе и другие.
"На самом крупном цветнике страны у Триумфальной арки, чья площадь составляет почти шесть тысяч квадратных метров, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" высадят порядка 90 тысяч тюльпанов белого, желтого и розового цветов. На весенних клумбах они будут сочетаться с виолой желтого, белого, синего, красного, оранжевого и других цветов", - уточнили в пресс-службе.
Температура воздуха при высадке луковиц тюльпанов должна быть от плюс 5 до минус 5 градусов, этим и обусловлено время начала работ - конец октября.