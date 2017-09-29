Инвалиды 3-й группы могут бесплатно парковаться у аэропорта Домодедово

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте добилась бесплатной парковки для инвалидов третьей группы возле аэропорта Домодедово.
Как сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП), правила пользования парковками ООО "Домодедово Паркинг" не предусматривают возможность бесплатной парковки для инвалидов третьей группы, но данный пункт правил противоречит требованиям федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ".
Прокуратура опротестовала эти правила. "По результатам рассмотрения протеста требования прокуратуры 28 сентября были удовлетворены. Правила пользования парковками приведены в соответствие с нормами законодательства", - подчеркнули в ММТП.