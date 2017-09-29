Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 октября

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Время работы Московского зоопарка изменится с 1 октября, посетить его можно будет с 07:30 до 18:00. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.
"Московский зоопарк с 1 октября перейдет на новый график работы - с 07:30 до 18:00. Это связано с сокращением светового дня. Кассы и входы будут недоступны за час до закрытия зоопарка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что побывать на выставке рептилий и в экзотариуме можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Стоимость билета на выставку - 200 рублей, в экзотариум - 100 рублей.
Научно-просветительская выставка "Гении маскировки. Мимикрия: исчезнуть, чтобы выжить" открыта для посетителей ежедневно.