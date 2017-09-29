Поезда на салатовой ветке московского метро следуют с увеличенными интервалами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"Люблинская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам", - говорится в сообщении.