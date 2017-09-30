Полицейский погиб в ДТП на Третьем транспортном кольце

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудник столичной полиции погиб в ДТП с грузовиком на Третьем транспортном кольце. Авария произошла накануне утром, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"На Третьем транспортном кольце на Русаковской эстакаде произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Nissan. Водитель иномарки был госпитализирован и впоследствии скончался в больнице. Установлено, что водитель Nissan - сотрудник столичной полиции", - сказал собеседник агентства.
Проводится проверка, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.