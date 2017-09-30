На стройке на западе Москвы обнаружен снаряд

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Строители на западе Москвы обнаружили снаряд во время работ в столичном районе Солнцево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Во время строительных работ рабочие обнаружили, предположительно, снаряд времен Великой Отечественной войны на стройке по адресу: ул. Богданова, дом 58", - сказал собеседник агентства.

Место обнаружения боеприпаса оцеплено, ожидается прибытие кинологов.