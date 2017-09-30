Весенне-летняя прогулочная навигация на Москве-реке завершится 1 октября

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажирская навигация на Москве-реке в черте города завершится 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в "Столичной судоходной компании".
"Прогулочные теплоходы завершат весенне-летний сезон навигации 1 октября", - отметил представитель компании.
Обычно на сроки завершения пассажирской навигации влияет погода - желающих прокатиться по реке в холод немного. В прошлом году сезон экскурсий завершился 10 октября.
После завершения навигации теплоходы и речные трамвайчики начнут готовить к зимнему ремонту. Вместе с тем банкетные теплоходы продолжат курсировать до наступления зимы.
Навигация грузовых судов и плавучей спецтехники в черте города завершится в ноябре.
В последние годы в конце октября начинается сезон зимней навигации на Москве-реке. Возят пассажиров теплоходы ледового класса с укрепленными носами, которые способны ходить по реке и колоть лед самостоятельно, если его толщина не превышает 20 сантиметров. Если река промерзает глубже, теплоходы сопровождают ледоколы. Когда стартует зимняя навигация в 2017 году, пока не сообщается.
В этом году открывшаяся в апреле пассажирская навигация по центральной линии Москвы-реки стала 84-й по счету. Как и в прошлые годы, помимо познавательных экскурсионных программ и речных перевозок организованы развлекательные маршруты, круизы, праздничные мероприятия в плавучих ресторанах.
В эксплуатации "Столичной судоходной компании" на Москве-реке находится 55 судов. В их числе: двухпалубные, однопалубные, экскурсионные пассажирские теплоходы, а также теплоходы на подводных крыльях "Ракета".