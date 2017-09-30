Платформы станций "Фили" и "Студенческая" откроют в Москве 1 октября после ремонта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Реконструкция на станциях московского метро "Фили" и "Студенческая" завершилась на месяц раньше срока, открытие запланировано на 1 октября. Об этом сообщает в субботу пресс-служба департамента транспорта столицы.

"1 октября, на месяц раньше запланированного срока, для пассажиров откроются платформы станций Филевской линии столичного метро "Фили" и "Студенческая" по направлению в центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что при реконструкции платформ использовались специальные материалы, которые должны прослужить 50 лет.

Станции оборудованы навесами со светодиодным освещением и тактильной плиткой для слабовидящих. Стены украшены стеклянными витражами.

"Проект ремонта Филевской линии московского метро - один из наиболее крупных на сегодняшний день. Мы полностью приводим в порядок участок линии от "Студенческой" до "Кунцевской", где подобные работы не проводились практически в течение 60 лет - с момента открытия", - цитирует пресс-служба начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова.

В результате переоснащения станций интервалы движения поездов на этом участке сократятся с 4 до 3 минут, рассказал чиновник.

Отмечается, что в связи с продолжением работ будет закрыт вход и выход на станцию "Кунцевская" Филевской линии. Кроме того, высадка пассажиров, следующих из центра, не будет производиться на станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии.

"Для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции "Славянский бульвар" и перейти на поезд, следующий из центра. При этом время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут", - пояснили в пресс-службе.

Окончание реконструкции Филевской линии планируется в середине 2018 года.