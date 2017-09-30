На Бутовской линии московского метро произошел сбой

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел на Бутовской линии московского метро, вследствие чего были увеличены интервалы движения. Об этом сообщается в Twitter столичного департамента транспорта.

на Бутовской линии метро никаких возгораний не было,увел-ие интервалов было связано с неисправностью вагона поезда.движение не прекращалось; — Московский транспорт (@DtRoad) 30 сентября 2017 г.

"На Бутовской линии метро никаких возгораний не было, увеличение интервалов было связано с неисправностью вагона поезда. Движение не прекращалось", - говорится в сообщении.