Полиция проводит проверку по факту конфликта с участием продюсера РЕН ТВ в центре Москвы

Сборная Ирана не будет проводить сбор в Казани и приедет за два дня до игры с россиянамиСпорт 1 октября, 10:51
Полиция проводит проверку по факту драки со стрельбой с участием бойца ММА в ПетербургеПроисшествия 1 октября, 10:21
ХК "Лада" пополнится двумя форвардами в ближайшие дниСпорт 1 октября, 10:09
РУСАДА обеспокоено ситуацией с недостаточным допинг-тестированием паралимпийцев РФСпорт 1 октября, 10:05
СМИ: cборная Испании может пропустить ЧМ-2018 в России из-за возможных санкций ФИФАСпорт 1 октября, 9:49
Ситуация в Каталонии. ОнлайнМеждународная панорама 1 октября, 9:46
СМИ: тренер "Челси" Конте планирует покинуть клуб по окончании сезонаСпорт 1 октября, 9:40
Правительство Каталонии гарантирует, что референдум состоится, несмотря на все препятствияМеждународная панорама 1 октября, 9:18
Италия высылает посла КНДР в странеМеждународная панорама 1 октября, 7:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московская полиция начала проверку по факту конфликта продюсера телеканала РЕН ТВ с молодым человеком.
"30 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте между сотрудником одного из телеканалов с молодым человеком на Фрунзенской набережной. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Вечером в субботу на Фрунзенской набережной столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате удара мотоцикл загорелся. После ДТП мотоциклист и его пассажир были госпитализированы.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что на месте аварии на Фрунзенской набережной мужчина, представившийся сотрудником СК, потребовал прекратить съемку и угрожал съемочной группе. Затем мужчина несколько раз ударил продюсера и разбил микрофон.