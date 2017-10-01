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Полиция проводит проверку по факту конфликта с участием продюсера РЕН ТВ в центре Москвы

Москва
1 октября, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Во время съемки ДТП мужчина, представившийся сотрудником СК, несколько раз ударил продюсера и разбил микрофон

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московская полиция начала проверку по факту конфликта продюсера телеканала РЕН ТВ с молодым человеком.

"30 сентября в полицию поступило сообщение о конфликте между сотрудником одного из телеканалов с молодым человеком на Фрунзенской набережной. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Вечером в субботу на Фрунзенской набережной столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате удара мотоцикл загорелся. После ДТП мотоциклист и его пассажир были госпитализированы.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что на месте аварии на Фрунзенской набережной мужчина, представившийся сотрудником СК, потребовал прекратить съемку и угрожал съемочной группе. Затем мужчина несколько раз ударил продюсера и разбил микрофон.

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