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Платформа станции "Кунцевская" с 5 октября будет закрыта для пассажиров

Москва
1 октября, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Пресс-служба московского метро сообщила, что время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Платформа станции "Кунцевская" с 5 октября будет закрыта для пассажиров в рамках реконструкции Филевской линии. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

"В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филевской линии будет изменен режим работы станции "Кунцевская". С 5 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, для проезда до станции из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться назад, а для проезда в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции "Славянский бульвар" и перейти на поезд, следующий из центра.

"Время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут", - подчеркнули в столичной подземке.

Окончание реконструкции Филевской линии планируется в середине 2018 года.

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