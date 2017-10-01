На юге Москвы вертолет эвакуировал попавшую под трамвай женщину

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) госпитализировал женщину, попавшую под трамвай на юге Москвы. Об этом сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"По предварительным данным, на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульваров трамвай наехал на пешехода. С места ЧП экипаж вертолета эвакуировал пострадавшую женщину в одно из лечебных учреждений Москвы", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.