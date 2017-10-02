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Собянин осмотрел ход строительства Северо-Восточной хорды

Москва
2 октября, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По словам мэра, в следующем году трасса заработает как полноценный дублер МКАДа и Третьего транспортного кольца

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Северо-Восточная хорда

Северо-Восточная хорда

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в понедельник ход строительства участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.

"Мы продолжаем активное строительство Северо-Восточной хорды, которая соединит платную дорогу на Санкт-Петербург и Выхино, так или иначе этот проект положительно затронет около 5 млн москвичей. Недавно мы сдали объекты на шоссе Энтузиастов, сейчас активно продвигаемся от шоссе Энтузиастов до МКАДа", - сказал Собянин.

По его словам, в следующем году Северо-Восточная хорда выйдет на МКАД и начнет работать как полноценный дублер МКАДа и Третьего транспортного кольца.

Как уточнил управляющий партнер компании-генподрядчика "МД Групп" Дмитрий Давыдов, работы на этом участке планируется завершить в конце августа 2018 года, сейчас объект готов на 75%.

Северо-Восточная хорда

В 2011 году власти Москвы приняли решение отказаться от строительства четвертого транспортного кольца и построить вместо этого три хорды - Северо-Западную, Северо-Восточную и Южную. Северо-Восточная хорда соединит по периферии юго- восток и север Москвы, самые густонаселенные районы. Ее начали строить как продолжение единственного уже возведенного участка Четвертого транспортного кольца, длина хорды - 29 км.

Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части Москвы: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Хорда пройдет от платной дороги Москва - Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Малого кольца Московской железной дороги до новой развязки на МКАДе на пересечении с магистралью Вешняки - Люберцы.

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