Аукцион по бывшему дому виноторговца Леве в центре Москвы отложен на 1 декабря

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский аукционный дом и Министерство областного имущества Московской области отложили на 1 декабря торги по историческому зданию в Столешниковом переулке Москвы - бывшему дому виноторговца Леве. Это сделано из-за неготовности заявок инвесторов в части его реставрации, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Винный магазин Леве упоминается в романе Льва Толстого "Анна Каренина" и является объектом культурного наследия. Здание построено в 1903 году в стиле модерн по проекту известного архитектора Адольфа Эрихсона. Фасад дома отделан камнем и бронзой.
"Минмособлимущество и Российский аукционный дом по просьбам инвесторов приняли совместное решение о переносе даты торгов по продаже объекта культурного наследия в Столешниковом переулке на 1 декабря сего года <...> Сложный вопрос потребовал от инвесторов дополнительных мер по подготовке и тщательной проработке информации по реставрации", - процитировали в сообщении министра имущественных отношений Подмосковья Андрея Аверкиева.
Помещения со второго по пятый этаж пятиэтажного бывшего доходного дома с винным магазином Егора Леве по адресу Столешников переулок, дом 7, строение 1, в настоящий момент находятся в собственности Московской области. В нем располагалось Управление архитектуры и градостроительства Подмосковья. Общая площадь объекта составляет 2057,7 кв. м, его стартовая цена - 512,3 млн рублей, добавили в пресс-службе министерства.
Власти Подмосковья продадут эти помещения в рамках плана приватизации областной собственности на 2017 год.