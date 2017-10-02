В Домодедове полиция сняла с авиарейса во Вьетнам нетрезвую супружескую пару

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Домодедове сняли с авиарейса во Вьетнам нетрезвую супружескую пару. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, инцидент произошел 1 октября.

"В дежурную часть в аэропорту Домодедово поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту воздушного судна сообщением Москва-Нячанг (Вьетнам) находятся два пассажира в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем им было отказано в перелете", - сообщили в управлении.

Сотрудники полиции доставили супругов - граждан России - в дежурную часть в аэропорту Домодедово и направили на медицинское освидетельствование.

"В отношении граждан составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Обоим назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей", - добавили в управлении на транспорте.