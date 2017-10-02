Москомархитектура опровергла появление в городе передвижных туалетов нового образца

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Москомархитекура опровергла сообщения ряда СМИ о планах по разработке в городе туалетных модулей нового образца. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комитета, в своих материалах СМИ ссылались на документацию многолетней давности, которая на сегодняшний день уже неактуальна.
"Коллеги взяли документ с сайта mos.ru. Файл из архивов, он не актуальный и многогодичной давности. С нами новость согласована не была, и мы информацию не подтверждаем", - сказал собеседник агентства.
Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на документы Москомархитектуры появилась информация о том, что в столице разрабатывают новый облик для передвижных городских туалетов. В частности, согласно документам, туалетный модуль нового образца будет занимать почти 10 квадратных метров, состоять из двух кабинок и технического помещения в задней части. В каждой кабинке будут размещаться раковина и сушилка для рук.