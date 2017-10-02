Высший пилотаж: каким оказался первый экзамен на получение статуса "Московский врач"

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Первые добровольные оценочные процедуры прошли в столице для соискателей статуса "Московский врач". Прежде чем подтвердить высокий уровень квалификации и получить ежемесячную прибавку к окладу, медики сдадут независимой экспертной комиссии сложный экзамен из нескольких частей. ТАСС побывал на тестировании первой группы специалистов и узнал, какие испытания предложили пройти будущим "Московским врачам".

Проект направлен на повышение качества работы медучреждений, укрепление профессиональной среды. Успешно сдав экзамен, врачи подтвердят, что уровень их квалификации значительно выше базовых требований, предъявляемых к медикам соответствующих специальностей, и будут получать ежемесячные гранты стимулирующего характера в размере 15 тыс. рублей в виде надбавки к зарплате. Пациенты смогут найти сведения о таких специалистах на публичных информационных ресурсах, также у входа в кабинет "Московского врача" будет висеть соответствующая табличка.

"Пройдет совсем немного времени, и успешные кандидаты станут первыми обладателями статуса "Московский врач". Экзамен, конечно, сложный. Но, для тех, кто его сдаст, это будет подтверждением не просто очень высокого уровня профессионализма, но и соответствия требованиям динамично развивающейся системы московского здравоохранения. Особенно радует то, что первыми экзамен проходят врачи общей практики – то есть именно те специалисты, которые работают в столичных поликлиниках", - сказал перед началом экзамена руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Тихо! Идет экзамен

Глава департамента лично присутствовал на оценочных процедурах и контролировал ход их выполнения вместе со своим коллегой, ректором Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М.Сеченова Петром Глыбочко.

С раннего утра в холле Методического центра аккредитации специалистов "Сеченовки" царила атмосфера строгости. Соискатели - давно уже не студенты: большинство из них опытные врачи и с возрастом научились скрывать волнение. На экзамене все по-настоящему: за списывание - "незачет", такая же "санкция" за пользование шпаргалками и мобильными телефонами.

У каждого медика свой рецепт успешного прохождения испытания. Одни считают, что считанные минуты до начала экзамена надо провести с пользой, проштудировать конспекты, повторить заученные фразы. Другим кажется оптимальным - "собраться с мыслями", выпить чашку кофе, прогуляться на свежем воздухе.

Как на ЕГЭ

Измерительный материал очень похож на тот, который выдают выпускникам школ при сдаче Единого госэкзамена (ЕГЭ), с той разницей, что будущие “Московские врачи” будут сдавать его в онлайн-режиме. Перед медиками электронные бланки с широким спектром вопросов по заданной специальности, на каждый из которых имеется только один ответ. На решение тестовой части - ровно час. Результаты тестирования оценивает компьютерная программа и выдает электронный чек-лист в автоматическом режиме.

Объявили: с компьютерным тестированием успешно справились 15 специалистов, ровно половина из прибывших на проверку. “В тестовой части было много сложных вопросов, но тем, кто взял себе за труд потратить время на подготовку, проверка их знаний и навыков особых проблем не доставила. Вся информация была доступна в максимально доступной форме, на сайте департамента здравоохранения заранее разместили порядка трех тысяч вопросов по разным специальностям”, - отметила ТАСС врач общей практики городской поликлиники №64 (филиал №1) Виктория Агальцова по окончанию тестирования.

Общение с пациентом

На второй части экзамена эксперты оценивали практические навыки специалистов и умение работать в стрессовых ситуациях. Медиков попросили пройти в учебную виртуальную клинику, где им предстояло отработать множество манипуляций, включая навыки сердечно-легочной реанимации, экстренной и неотложной медицинской помощи. Обстановка в "экзаменационной больнице" максимально приближена к реальной: в наличии манекены и тренажеры, в точности повторяющие медицинскую технику - электрокардиографы, дефибрилляторы. В отдельных случаях предлагалось "оказать помощь" пациентам - их изображают специально подготовленные актеры, обученные в точности имитировать симптомы разных заболеваний.

Хотя задания для каждой ситуации диктовал оператор, последовательность и правильность действий врача также беспристрастно фиксировал компьютер. Учитывалось все до мелочей: как долго медик проводил первичный осмотр, достаточно ли полно опрашивал пациента, верно ли определил порядок действий. Для врача общей практики городской поликлиники №6 (филиал №3) Ларисы Марченко процедура прохождения экзамена оказалась "сродни посещению международной конференции".

“Просто фантастические технологии, позволяющие полностью ощутить себя в рабочей обстановке. Учитывая, что мне 71 год, считаю, что при достаточно ответственном отношении к подготовке к прохождению добровольных оценочных процедур справиться с ними вполне по силам. Нужно просто верить в себя и любить свою профессию", - пояснила она.

Врач общей практики городской поликлиники №12 (филиал №3) Наталия Верзина выразила мнение, что практические занятия на симуляторах ничем не отличаются от повседневной работы.

“Мне приходилось оказывать экстренную помощь пациентам в поликлинике, так что ничего принципиально нового и невыполнимого в этом не было. Думаю, врач с хорошим практическим опытом имеет все шансы справиться с любым из таких заданий", - сказала собеседница агентства.

Тяните билет

Третий, заключительный, этап проверки знаний проводился по аналогии с экзаменом в высших учебных заведениях. "Тяните билет", - спокойно и невозмутимо проговорил член комиссии, указав жестом на уложенные ровными рядами текстом вниз листы бумаги. Даны симптомы болезни и краткое описание пациента, задача медика - структурировано описать ход действий во время приема. "Что спрашивать у пациента", "какие назначить анализы", "с чего начать терапию" - на эти и другие вопросы предстояло ответить специалистам, прежде чем комиссия вынесла вердикт.

По итогам окончания экзамена, член экспертной комиссии, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что “врачи, которые пришли сдавать его без должной подготовки, надеясь на формальный подход, преодолеть эту планку не смогли”. "Те же, кто жертвовал своим личным временем на подготовку, внимательно изучал тестовые задания, посещал тренировки в симуляционном зале, сдали экзамен с очень хорошими результатами. Причем и на этапе тестирования, и в ходе демонстрации практических навыков, и при решении ситуационных задач", - подчеркнул он.

Кто из первых тридцати соискателей станет обладателем статуса "Московский врач", будет известно позже, после очных встреч с медиками, где они пройдут собеседование и проведут самопрезентацию. Выступая с напутствием, Хрипун и Глыбочко посоветовали медикам постоянно учиться, повышать квалификацию, почаще посещать симуляционные центры для отработки и закрепления полученных медицинских навыков. Также немаловажным остается повышение культуры общения с пациентами, считают они.

Освежить знания

Верзина добавила, что участие в проекте “Московский врач” для нее было интересно именно с точки зрения возможности профессионального развития. “Думаю, вне зависимости от результатов прохождения добровольных оценочных процедур, каждому из нас было полезно освежить свои знания и узнать что-то новое. Ведь все тестовые задания находились в открытом доступе, и даже просто внимательное ознакомление с ними было чем-то вроде курсов повышения квалификации”, - пояснила собеседница агентства.

По словам Хрипуна, в ближайшем будущем оценочные процедуры пройдут еще более двух тысяч специалистов, которые подали заявки на участие в проекте. "Очень скоро москвичи смогут попасть на прием к специалистам, имеющим такой статус. Уверен, что участие максимально большого количества врачей будет способствовать повышению как престижа профессии, так и качества медицинской помощи для москвичей", - отметил он.

Принять участие в проекте смогут все практикующие медики федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций со всей России. Надбавки к заработанной плате будут выплачиваться за каждую специальность, по которой кандидат получил данный статус. Претендовать на гранты смогут только врачи, работающие в медицинских организациях государственной системы здравоохранения столицы. Участие в проекте бесплатное и добровольное.