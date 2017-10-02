Рекордные сто заявок подали соискатели на конкурс "Московская реставрация" в 2017 году

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Рекордные сто заявок подали соискатели на конкурс правительства столицы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорнаследия.

В прошлом году в конкурсе "Московская реставрация" приняли участие 73 объекта, в 2015 - 68 объектов.

"В этом году мы собрали рекордное количество заявок - сто. О таком количестве семь лет назад мы могли только мечтать. "Московская реставрация" поднимает престиж профессии реставратора, помогая осознать всю важность этой профессии в вопросах сохранения культурного наследия и возвращения исторического облика тем или иным объектам", - приводит пресс-служба слова Емельянова.

По его словам, за последние семь лет "в Москве отреставрировали 890 объектов, представляющих культурную ценность".

Ежегодно на конкурс "Московская реставрация" организаторы и исполнители ремонтно-реставрационных работ, проведенных на объектах культурного наследия, представляют результаты своего труда за прошедший год. Номинанты - реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и пользователи объектов культурного наследия города Москвы, инвестиционные компании, деятели науки и культуры, реставраторы, главные архитекторы проектов.

В 2017 году жюри будет оценивать результаты реставрационных работ за 2016-2017 гг. Среди самых интересных проектов: особняк Фон Рекк, памятники А.С. Пушкину и М. Горькому, ВДНХ, Киевский вокзал, Рождественский монастырь, усадьба Остафьево и многие другие. Некоторые из объектов, представленных на конкурс, находятся на территории Новой Москвы. Результаты и имена победителей станут известны на официальной церемонии награждения, которая состоится 7 декабря.

О конкурсе

Конкурс "Московская реставрация" проводится с 2011 года, за это время его лауреатами конкурса стали около 200 московских реставраторов. Кроме того, жюри конкурса вручили более 20 специальных премий, обладателями которых стали не только архитекторы и реставраторы, но и представители СМИ.