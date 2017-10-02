Отопление подано во все детские сады Москвы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Энергетики обеспечили подачу тепла во все детские сады Москвы. Об этом в понедельник сообщил ТАСС руководитель службы по связям с общественностью ПАО "Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) Дмитрий Филатов.

По его словам, традиционно в первую очередь отопительный сезон в Москве начинается с социальных объектов - детских садов, школ, больниц, поликлиник. "Детские сады на 100% все подключены. Если вдруг родители будут жаловаться, что дети мерзнут, это значит, что в детские сады тепло подано, но там не отрегулированы системы отопления, условно говоря, батареи будут работать на 30 градусов и не смогут обеспечить тепло в полной мере. Мы обеспечили отопление, но как там система отрегулирована в конкретном детской саду, это вопрос к обслуживающей организации", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что по состоянию на 11:00 2 октября подачу тепла произвели в 33,458 тыс. жилых зданий (98,98% от общего количества) и 8,003 тыс. социальных объектов (99,61% от общего количества).

Отопительный период в многоквартирных домах, согласно постановлению правительства РФ, должен начаться с шестого дня, если все пять предыдущих среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов тепла, пояснили ранее ТАСС в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отопительный сезон в столице начался 28 сентября, по нормативам тепло должно прийти на все городские объекты в течение пяти суток.