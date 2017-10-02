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На востоке Москвы горит склад

Москва
2 октября, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Угрозы распространения огня нет, сообщили в правоохранительных органах

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Склад горит на Шоссе Энтузиастов в Москве на площади 100 кв метров, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Горит отдельно стоящее здание на Шоссе Энтузиастов, д. 35, площадь возгорания - 100 кв метров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что по данному адресу происходит возгорание на складе.

"Угрозы распространения огня нет", - отметил сотрудник пресс-службы. 

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