МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пожар на складе на шоссе Энтузиастов ликвидирован, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Возгорание на складе на шоссе Энтузиастов, д. 35 ликвидировано", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, площадь возгорания составила 100 кв. м.

Ранее пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что по адресу шоссе Энтузиастов, д. 5 имело место возгорание в отдельно стоящем складском здании.