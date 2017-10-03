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Пожар на складе на шоссе Энтузиастов ликвидирован

Москва
3 октября, 3:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, площадь возгорания составила 100 кв. м

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пожар на складе на шоссе Энтузиастов ликвидирован, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Возгорание на складе на шоссе Энтузиастов, д. 35 ликвидировано", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, площадь возгорания составила 100 кв. м.

Ранее пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили, что по адресу шоссе Энтузиастов, д. 5 имело место возгорание в отдельно стоящем складском здании.

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