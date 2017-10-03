В октябре начнется ремонт 14 подземных переходов московского метро

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ремонт 14 подземных переходов, прилегающих к 12 станциям московского метрополитена, начнется в октябре в рамках программы "Моя улица", сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"На "Академической" и "Улице Академика Янгеля" отремонтируют два перехода, на остальных станциях - по одному. На "Белорусской" Кольцевой линии и "Кропоткинской" благоустроят не только подземные переходы, но и отремонтируют фасады", - отмечается в сообщении.

В список вошли подземные переходы следующих станций: "Кропоткинская", "Лубянка", "Таганская" Таганско- Краснопресненской линии, "Белорусская" Кольцевой линии, "Сокол, "Александровский сад", "Автозаводская", "Пушкинская", "Чеховская", "Охотный Ряд", "Академическая" (два перехода), "Улица Академика Янгеля" (два перехода).

"Эти подземные переходы метро выглядят сейчас неэстетично. Керамическая плитка, которой в основном облицованы стены, на некоторых участках откололась, асфальтовое и гранитное покрытие на полу местами уложено неровно, где-то нарушена гидроизоляция, из-за чего случаются протечки, - отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы. - Во время капитального ремонта мы заменим устаревшие инженерные коммуникации, обновим покрытие полов, стен и потолков, приведем в порядок лестничные сходы".

Ремонт будет проводиться круглосуточно, входы и выходы станций не перекроют для пассажиров. Участки проведения работ отделят с помощью специального ограждения, для прохода оставят пространство шириной не менее двух метров. Все работы планируется завершить в июне 2018 года.