Аптеки, кафе и мини-маркеты откроются в 2018 году на шести станциях МЦК

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Аптеки, мини-маркеты, кофейни, точки продажи прессы, закусочные и рестораны заработают с начала 2018 года на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"На станциях МЦК Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская, Измайловский Парк, Стрешнево и Панфиловская в общем выделят более трех тысяч квадратных метров. Площадь одного помещения составит от 10 до 400 квадратных метров в зависимости от того, что именно там планируется обустроить - кафе с просторным залом или небольшой магазин прессы", - отмечается в сообщении.

Кроме того, предусмотрены торговые помещения с так называемой свободной специализацией. К примеру, на станциях МЦК могут открыться и сервисные пункты по изготовлению ключей, ремонту одежды и обуви, а также могут быть обустроены мини-офисы мобильных операторов и туристических агентств.

Арендаторов торговых площадей выберут с помощью открытых электронных аукционов, которые проведут с октября по декабрь этого года. Это первые торги по аренде торговых помещений на станциях МЦК. Площади будут объединены в лоты, каждый лот будет включать от двух до шести помещений. Всего предусмотрено порядка 24 лотов.

МЦК было запущено 10 сентября 2016 года и уже стало популярным городским транспортом среди москвичей. На МЦК 31 станция, на шести из которых есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений МЖД. Каждый день поездами "Ласточка" пользуются больше 300 тысяч пассажиров. Рекорд по количеству перевозок был установлен 12 сентября: в этот день услугами МЦК воспользовались 400 тысяч человек.