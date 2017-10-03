Около 80 пешеходных переходов в Москве оборудуют подсветкой до конца октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 80 нерегулируемых пешеходных переходов в Москве до конца октября оборудуют дополнительной подсветкой. Как сообщил ТАСС во вторник руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, на переходах появятся импульсные светофоры и лампы, что сделает передвижение по ним более безопасным.

"Количество пешеходов в Москве в последние годы значительно выросло благодаря программе "Моя улица". Руководствуясь программой, мы по важности для города поставили в центр внимания пешеходов и пассажиров наземного транспорта. Подсветка пешеходных переходов - дополнительная мера, нацеленная на организацию безопасного и комфортного дорожного движения в темное время суток. Такое решение особенно актуально накануне предстоящего осенне-зимнего периода, когда сокращается светлое время суток", - сказал он.

Импульсные светофоры состоят из двух секций и попеременно загораются оранжевым сигналом. Лампа подсветки располагается на консоли сверху, освещая пешеходов на переходе. Помимо этого, указанные переходы будут оснащены дополнительной подсветкой дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход".

Пешеходные переходы с подсветкой появились, в частности, на улицах Амундсена, Белозерской, Бестужевых, Братиславской, Генерала Глаголева, Клары Цеткин, Большой Пироговской, Свободы, Щукинской, Старой Басманной, Калужском шоссе, Измайловском шоссе, Пятницком шоссе, Ленинградском шоссе и нескольких улицах Зеленограда.