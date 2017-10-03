В ГУ МВД по Москве опровергли возбуждение дела в отношении замначальника главка

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информации о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника главка Александра Петрикова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в отношении заместителя начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майора внутренней службы А. Е. Петрикова возбуждено уголовное дело не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
Ранее в некоторых СМИ распространили информацию о том, что Александра Петрикова подозревают в растрате миллиарда рублей.