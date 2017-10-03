Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ГУ МВД по Москве опровергли возбуждение дела в отношении замначальника главка

Москва
3 октября, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Александра Петрикова подозревают в растрате миллиарда рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информации о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника главка Александра Петрикова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в отношении заместителя начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майора внутренней службы А. Е. Петрикова возбуждено уголовное дело не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее в некоторых СМИ распространили информацию о том, что Александра Петрикова подозревают в растрате миллиарда рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоения
2
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
3
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
6
Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске
7
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама