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Аварийность на Садовом кольце и Лубянке снизилась на 52% после программы "Моя улица"

Москва
3 октября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В ЦОДД отметили, что после проведения работ по благоустройству поток пешеходов на улице увеличивается в шесть раз

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Общее количество ДТП на участках Садового кольца и Лубянской площади в Москве, где в текущем году прошла реконструкция по программе "Моя улица", снизилось на 52%. Об этом сообщил в рамках публичного обсуждения плана по обеспечению безопасности на пешеходных переходах глава Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

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"Мы посчитали в сентябре после открытия тех частей Садового кольца и Лубянки (после реконструкции улиц по программе "Моя улица" - прим. ТАСС) - там снижение ДТП в целом, не только с пешеходами, примерно на 52%", - сказал Юрьев.

По его словам, в прошлом году в Москве отмечалось снижение на 14% уровня смертности на дорогах, а также снижение числа пострадавших в ДТП пешеходов. "После того, как мы приводим в порядок улицу по программе "Моя улица", то там увеличивается поток пешеходов в шесть раз, при этом аварийность падает. Если говорить о прошлом годе, то отмечается снижение на 37%", - уточнил Юрьев.

Программу "Моя улица" запустили в Москве в 2014 году. Она стала крупнейшим проектом благоустройства в современной истории столицы. Главная ее задача - создать комфортную городскую среду и сделать Москву местом, удобным для жизни. Решение о проведении программы было принято путем опроса москвичей в системе "Активный гражданин".

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