Для уборки улиц Москвы зимой будет задействовано 15 тыс. единиц спецтехники

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти Москвы задействуют 15 тыс. единиц спецтехники для уборки улиц столицы зимой, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии.
"Для уборки города зимой будет задействовано 15 тыс. единиц дорожно-уборочной, дорожно-ремонтной, специализированной и аварийной техники", - уточняется в сообщении. Еще 4 тыс. единиц техники будет находиться в резерве.
В настоящее время уже сформировано 6,5 тыс. бригад для уборки улично-дорожной сети. Придомовые территории будут очищать 29 тыс. дворников.
Собранный в столице снег будут утилизировать с помощью 56 стационарных и 146 мобильных снегоплавильных пунктов.
На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 402,3 тыс. тонн мазута, 288,8 тыс. тонн угля, 27,3 тыс. тонн дизельного топлива. Запас позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при температуре воздуха минус 30-40 градусов.