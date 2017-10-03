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Полиция Москвы опровергла сообщения о проверке в отношении своей сотрудницы из-за растраты

Москва
3 октября, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Марина Астахова якобы уволилась из-за проводимой в ее отношении проверки по факту растраты

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Столичная полиция опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что руководитель правового управления ГУ МВД по Москве Марина Астахова якобы уволилась из-за проводимой в ее отношении проверки по факту растраты денежных средств.

"Астахова 20 сентября 2017 года была уволена со службы из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. ГУ МВД России по Москве официально сообщает, что в отношении Астаховой не проводится каких- либо проверок", - сказал сотрудник пресс-службы столичной полиции.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что замначальника ГУ МВД по Москве Александра Петрикова якобы подозревают в растрате миллиарда рублей в ходе заключения контрактов на обеспечение деятельности полиции Москвы. По данным СМИ, в отношении Астаховой якобы также проводится проверка, из-за чего она подала заявление на увольнение.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве ранее также опровергла информацию о возбуждении дела в отношении Петрикова.

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Петриков, Александр Васильевич
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