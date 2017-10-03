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Остановки появятся на трех направлениях МЖД в рамках интеграции с МЦК

Москва
3 октября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Отмечается, что работы на Смоленском и Казанском направлениях МЖД уже завершены

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые остановки появятся на Павелецком, Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД) в рамках интеграции Московского центрального кольца (МЦК) с железнодорожной сетью. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы планируем сократить расстояние пересадок между тремя остановочными пунктами радиальных направлений железной дороги и МЦК, а также организовать четыре новые пересадки с радиальных направлений железной дороги на МЦК, для чего будут построены новые платформы и терминалы. В результате жители получат комфортную связь между остановками различных видов транспорта с минимальными затратами времени на пересадку, а также возможность выбора наиболее оптимального маршрута для передвижения по городу", - цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Планируется также перенести ближе к МЦК железнодорожные платформы Северянин на Ярославском направлении, Карачарово - на Горьковском и Окружная - на Савеловском. На Октябрьской железной дороге появится надземный пешеходный переход между остановкой МЦК "Лихоборы" и платформой НАТИ. Отмечается, что работы на Смоленском и Казанском направлениях МЖД уже завершены.

"На сегодняшний день организованы комфортные пешеходные связи между станцией МЦК "Деловой центр" и остановочным пунктом Тестовская, станцией МЦК "Шелепиха" и остановочным пунктом Тестовская, а на Казанском направлении от остановочного пункта Фрезер до станции МЦК "Андроновка" построили подземный пешеходный переход", - добавил заммэра.

Московское центральное кольцо запущено 10 сентября 2016 года.

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