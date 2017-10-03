В МЧС прошла церемония гашения марки, посвященной 85-летию Гражданской обороны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к 85-летию системы гражданской обороны, состоялась во вторник в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня мы принимаем участие в очень знаковом событии - гашении почтовой марки, посвященной 85-й годовщине со дня основания Гражданской обороны. За все годы своей деятельности Гражданская оборона выполняла очень широкий круг задач, менялись организационно-штатная структура, техника, экипировка и оснащение, но все эти годы самым главным ее предназначением было служение людям. Реализация целого комплекса задач по безопасности жизнедеятельности населения - это золотая нить развития системы гражданской обороны", - сказал на церемонии глава МЧС РФ Владимир Пучков.

Уже сегодня эта марка будет доступна во всех отделениях Почты России. Для ее гашения был изготовлен памятный сувенирный штемпель, на котором указана дата выхода марки в обращение. Тираж - 225 тыс. экземпляров, номинал - 27 рублей. На марке изображен памятник спасателям и пожарным в Москве, который был открыт 27 декабря 2010 года в честь 20-летия МЧС России.

"Федеральное агентство связи не могло остаться в стороне от празднования такой значимой даты, как 85-летие образования Гражданской обороны. Мы запускаем в почтовую жизнь эту замечательную миниатюру, которая уже сегодня по сети почтовой связи разлетится по всей стране и попадет в 40 тысяч почтовых отделений", - отметил глава агентства Олег Духовницкий, также присутствовавший на церемонии.

День Гражданской обороны отмечается в РФ 4 октября.