Сезон работы фонтанов завершился в Москве 

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сезон работы столичных фонтанов подошел к концу, в связи с холодной погодой водные комплексы отключили. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с холодными погодными условиями работа городских фонтанов, которые были излюбленным отдыхом москвичей и гостей столицы, остановлена", - сказал Бирюков.
По его словам, сейчас фонтаны ставят на консервацию, из установок сливают воду, очищают их от мусора, проверяют работу насосов и проводят другие необходимые работы.
Сезон фонтанов в Москве официально открылся 29 апреля в Новопушкинском сквере. В настоящее время в столице насчитывается почти 600 фонтанных установок, около 60 из них, самых крупных, эксплуатирует ГБУ "Гормост", остальные находятся в ведении других организаций, в том числе коммерческих. Московские фонтаны в сезон работают ежедневно с 08:00 до 23:00 мск, а по праздникам и выходным - до полуночи.