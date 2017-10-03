Угрозы взрыва в двух столичных вузах, школе и жилом доме не подтвердились

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Угрозы взрыва в вузах, школе и жилом доме в Москве не подтвердились, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили объекты, угрозы взрыва не подтвердились", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что анонимные звонки об угрозах взрыва поступили по адресам, где расположены Московский государственный областной университет (Рижский проезд, дом 15, корпус 2), Московский политехнический университет (улица Павла Корчагина, дом 22); гимназия № 1503 (улица Павла Корчагина, дом 12). Еще один звонок поступил по адресу: улица Павла Корчагина, дом 3, где находится жилой дом.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. По данным источника в силовых структурах, за это время было якобы "заминировано" около 1,3 тыс. объектов в более 100 городах России. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.

Возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.