В случае сильных снегопадов в Москве задействуют до 19 тыс. единиц спецтехники

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Москва в случае сильных снегопадов может мобилизовать до 19 тыс. единиц специализированной техники. Всего к зимнему сезону подготовлено 15 тыс. коммунальных и самоходных машин, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"При необходимости, в случае сильных снегопадов количество техники может быть увеличено до 19 тыс. единиц", - сказал Бирюков.
Он добавил, что к утилизации снега готово 146 мобильных и 56 стационарных снегосплавных пунктов общей производительностью 550 тыс. кубометров в сутки.
"Условия содержания объектов дорожного хозяйства в последние годы осложняются экстремальными погодными условиями, сопровождающимися гололедом и ледяными дождями. Для обеспечения безопасности пешеходов на остановках общественного транспорта, тротуарах, пешеходных маршрутах, у объектов соцсферы установят более 5,6 тыс. контейнеров с запасом мелкогравийной крошки, которая будет применяться во время интенсивных снегопадов" - уточнил Бирюков.
По его словам, для очистки 16,5 тыс. скатных кровель укомплектованы 4,2 тыс. бригад.