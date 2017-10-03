Энергосистема Москвы будет работать без сбоев даже в 40-градусные морозы

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Городские системы ресурсообеспечения обладают значительным резервом мощности, что позволяет Москве пережить даже самую суровую зиму. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Достигнутые показатели прочности систем ресурсоснабжения позволяют надежно и бесперебойно обеспечивать москвичей теплом, электроэнергией, водой и газом даже при аномальных 40-градусных морозах", - сказал Бирюков. Он уточнил, что резерв мощности в городе по вырабатываемой тепловой энергии, сетям водоснабжения и водоотведения - двукратный, по поставкам газа - 23%, по электрической мощности - 16%.
Бирюков отметил, что последние семь осенне-зимних периодов Москва прошла без аварий и отключений благодаря сложившемуся взаимодействию всех городских служб и организаций.
"Главной нашей задачей в нынешний отопительный период будет недопущение отключений потребителей и оперативное устранение возможных сбоев с использованием имеющихся резервов и аварийных схем переключения", - сказал заммэра.