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Вертолет доставил в больницу мужчину и двух детей, пострадавших в ДТП на севере Москвы

Москва
3 октября, 16:31 дата обновления: 3 октября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

В районе Тимирязевской улицы столкнулись два автомобиля

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Санитарный вертолет доставил в больницу мужчину и двоих детей, пострадавших при столкновении нескольких машин на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На пересечении Тимирязевской улицы и Дмитровского проезда произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Вертолет госпитализировал с места аварии мужчину и двух детей - трех и 15 лет", - сказал собеседник агентства.

До больницы на борту их сопровождала медицинская бригада.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, около дома номер 1 по Тимирязевской улице произошло столкновение двух легковых автомобилей - Acura и Volkswagen.

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