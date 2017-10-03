Вертолет доставил в больницу мужчину и двух детей, пострадавших в ДТП на севере Москвы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Санитарный вертолет доставил в больницу мужчину и двоих детей, пострадавших при столкновении нескольких машин на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На пересечении Тимирязевской улицы и Дмитровского проезда произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Вертолет госпитализировал с места аварии мужчину и двух детей - трех и 15 лет", - сказал собеседник агентства.

До больницы на борту их сопровождала медицинская бригада.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД, около дома номер 1 по Тимирязевской улице произошло столкновение двух легковых автомобилей - Acura и Volkswagen.