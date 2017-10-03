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Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на Кунцевском кладбище в Москве

Москва
3 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

СК устанавливает обстоятельства убийства 49-летнего мужчины

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, днем 3 октября на территории Кунцевского кладбища местными жителями обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления", - сообщила она.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

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