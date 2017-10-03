Источник: ревизия финансово-хозяйственной деятельности идет в ГУ МВД по Москве

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Проверка финансово- хозяйственной деятельности проводится в подразделениях ГУ МВД по Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время в подразделениях столичной полиции проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности. По совокупности выявленных нарушений будут приняты соответствующие решения", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проверка инициирована руководителем столичного ГУ МВД Олегом Барановым.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что замначальника столичного главка МВД Александр Петриков подозревается в растрате миллиарда рублей, а руководитель правового управления ГУ МВД по Москве Марина Астахова якобы уволилась из-за проводимой в ее отношении проверки, которую инициировали по факту ее соучастия в растрате 1 млрд руб. в ходе заключения контрактов на обеспечение деятельности полиции Москвы. Оба сообщения опровергла пресс-служба ГУ МВД по Москве.
"Информация, опубликованная в некоторых СМИ, о том, что в отношении заместителя начальника ГУ МВД России по Москве генерал-майора внутренней службы А. Е. Петрикова возбуждено уголовное дело не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.
"Астахова 20 сентября 2017 года была уволена со службы из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии. ГУ МВД России по Москве официально сообщает, что в отношении Астаховой не проводится каких- либо проверок", - уточнил сотрудник пресс-службы столичной полиции.