Московский метрополитен утвердил требования к внешнему виду торговых павильонов

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен разработал единые требования к оформлению торговых павильонов в переходах, которые прилегают к подземке. Кроме того, утверждены требования к внешнему виду продавцов павильонов, сообщает в среду портал столичной мэрии.
"При разработке концепции организации подуличного пространства и вестибюлей станций метро мы учитывали, что торговые объекты должны гармонировать с внешним обликом метрополитена и быть удобными для совершения покупок нашими пассажирами", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.
Согласно его заявлению, правила будут касаться оформления витрин, дверей, вывесок, освещения и зонирования пространства каждого торгового объекта. Продавцы же обязаны выглядеть опрятно и носить форменную одежду.
Подобные требования повысят культуру обслуживания пассажиров и улучшат имидж столичного метро, пояснил Латыпов.
Ранее сообщалось, что власти Москвы откроют 1180 торговых павильонов и вендинговых аппаратов в московском метро в первом полугодии 2018 года. Планируется создать 500 киосков и павильонов в подуличных переходах 35 станций метро.