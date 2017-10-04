Московский метрополитен утвердил требования к внешнему виду торговых павильонов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский метрополитен разработал единые требования к оформлению торговых павильонов в переходах, которые прилегают к подземке. Кроме того, утверждены требования к внешнему виду продавцов павильонов, сообщает в среду портал столичной мэрии.

"При разработке концепции организации подуличного пространства и вестибюлей станций метро мы учитывали, что торговые объекты должны гармонировать с внешним обликом метрополитена и быть удобными для совершения покупок нашими пассажирами", - цитирует пресс-служба первого заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

Согласно его заявлению, правила будут касаться оформления витрин, дверей, вывесок, освещения и зонирования пространства каждого торгового объекта. Продавцы же обязаны выглядеть опрятно и носить форменную одежду.

Подобные требования повысят культуру обслуживания пассажиров и улучшат имидж столичного метро, пояснил Латыпов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы откроют 1180 торговых павильонов и вендинговых аппаратов в московском метро в первом полугодии 2018 года. Планируется создать 500 киосков и павильонов в подуличных переходах 35 станций метро.