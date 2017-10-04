Исследование: каждая вторая улица в Москве имеет уникальное название

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Каждая вторая улица в Москве носит название, которое не встречается в других городах России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

"Яндекс" выпустил исследование по данным сервиса "Яндекс.Карты". В Москве сервису известно 3855 улиц, 1956 улиц - то есть больше половины - носят названия, которые встречаются только в столице. Получается, что название каждой второй улицы - уникальное. Например, только здесь есть 5-й Котельнический или Малый Спасоглинищевский переулки", - отметили в пресс-службе.

При этом самые популярные названия улиц, которые встречаются едва ли не в каждом городе - Центральная, Молодежная, Школьная, Советская, Садовая. Около 4% московских улиц называются в честь других городов - например, Муромская улица или Ленинградский проспект. Чуть больше 3% носят имена разных людей - например, переулок Льва Выготского или улица Ивана Бабушкина.

Кроме того, аналитики подсчитали, что именно в Москве проживают больше всего человек в перерасчете на одну улицу. В столице, в среднем, на одну улицу приходится около 3,5 тыс. жителей. Наименьший показатель в этом списке у Ростова-на-Дону - 450 человек на одну улицу, далее идет Волгоград - 500 жителей города на одну улицу и Казань - более 500 человек. Всего аналитики "Яндекса" изучили более 560 тыс. улиц в 43 тыс. населенных пунктов России.

Вместе с тем, по данным компании, средняя протяженность улиц столицы составляет 934 м. По этому показателю Москва уступает только Санкт-Петербургу.

"Самая длинная улица Москвы, согласно "Яндекс.Картам", - Варшавское шоссе, его длина 22,5 км, самая короткая - Средний Наставнический переулок, всего 31 м. Самым "кривым" оказался Проектируемый проезд #5219 около станции метро "Спартак" - он сильнее всего отклоняется от прямой линии. Вообще в Москве достаточно много кривых улиц - по их количеству она занимает пятое место среди городов-миллионников", - добавили в пресс-службе компании. По данным Росстата на 1 января 2017 года, население Москвы составляет 12,4 млн человек.