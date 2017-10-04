В Москве грабитель украл у пенсионерки вазу за 6 млн рублей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже у пенсионерки китайской вазы за 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
По словам собеседника, 2 октября в полицию поступило сообщение от пенсионерки о краже вазы. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в квартиру путем свободного доступа проник неизвестный и совершил кражу китайской вазы из бронзы стоимостью 6 млн рублей. На следующий день на 9-й Парковой улице, дом 68 был задержан подозреваемый", - сказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ.